Разумков назвал Авакова эффективным и безальтернативным министром

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает министра внутренних дел Арсена Авакова, который после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему,

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я считаю, что Арсен Борисович эффективно выполняет функции на должности министра внутренних дел… Я считаю Авакова эффективным министром. На сегодняшний день я не слышал альтернативных фамилий людей, которые могли бы занять эту должность", - сказал он.

Разумков сообщил, что секретом "долголетия" Авакова (занимает эту должность уже более 6 лет) является то, что он хорошо справляется со своей работой.

В то же время спикер заявил, что незаменимых людей не бывает и что срок на любой должности лимитирован.

Также он отметил, что общается с Аваковым лично и вообще общается со всеми министрами правительства.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что Аваков является мощным министром.

Тем временем, Аваков возглавил рейтинг недоверия. Украинцы дали оценку силовикам.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости