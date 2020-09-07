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  • Разумков назвал Авакова эффективным и безальтернативным министром
07 сентября 2020, понедельник, 14:44 195
Политика 2020-09-07T15:00:01+03:00
Українські Новини
Разумков назвал Авакова эффективным и безальтернативным министром

Разумков назвал Авакова эффективным и безальтернативным министром

Ольга Фандорина
МВД, Министры, Арсен Аваков, Дмитрий Разумков, Министр МВД
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает министра внутренних дел Арсена Авакова, который после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему, эффективным министром и не слышал альтернативных фамилий людей, которые могли бы занять его должность.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я считаю, что Арсен Борисович эффективно выполняет функции на должности министра внутренних дел… Я считаю Авакова эффективным министром. На сегодняшний день я не слышал альтернативных фамилий людей, которые могли бы занять эту должность", - сказал он.

Разумков сообщил, что секретом "долголетия" Авакова (занимает эту должность уже более 6 лет) является то, что он хорошо справляется со своей работой.

В то же время спикер заявил, что незаменимых людей не бывает и что срок на любой должности лимитирован.

Также он отметил, что общается с Аваковым лично и вообще общается со всеми министрами правительства.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что Аваков является мощным министром.

Тем временем, Аваков возглавил рейтинг недоверия. Украинцы дали оценку силовикам.

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