Кабмин подсунул Зеленскому свинью – хотел назначить отцу президента пожизненную стипендию как выдающемуся деятелю образования. Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор. Заведует кафедрой в Криворожском институте. Кабмин на своем заседании начал рассматривать проект Указа Президента, где среди предложенных Минобразования кандидатур была фамилия отца Зеленского. От греха подальше проект решения с рассмотрения сняли, но было уже поздно.

Зеленский-старший объяснил курьез так: "на стипендию меня выдвинул коллектив, а не потому, что я папа президента".

А в офисе президента сказали иначе – "отец Зеленского попадал в списки претендентов и в прошлые годы, но Порошенко его сбивал". А в этом году, видимо, сбивать было не кому)



В любом случае, Указ пока не подписан и пожизненная стипендия отцу Зеленского не назначена. Речь, к слову, о весьма скромной сумме – 2,5 тыс грн в месяц.



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