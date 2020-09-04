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04 сентября 2020, пятница, 08:06 83 Новости дня
Общество 2020-09-04T08:06:12+03:00
Українські Новини
Кабмин подсунул Зеленскому свинью

Кабмин подсунул Зеленскому свинью

Денис Иванеско
Кабмин, Карантин, Рассылка, Ринат Ахметов, Оля Полякова, Офис президента, Новости дня, Главное за день, Михаил Шуфутинский, 3 сентября

Кабмин подсунул Зеленскому свинью – хотел назначить отцу президента пожизненную стипендию как выдающемуся деятелю образования. Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор. Заведует кафедрой в Криворожском институте. Кабмин на своем заседании начал рассматривать проект Указа Президента, где среди предложенных Минобразования кандидатур была фамилия отца Зеленского. От греха подальше проект решения с рассмотрения сняли, но было уже поздно. 

Зеленский-старший объяснил курьез так: "на стипендию меня выдвинул коллектив, а не потому, что я папа президента".

А в офисе президента сказали иначе – "отец Зеленского попадал в списки претендентов и в прошлые годы, но Порошенко его сбивал". А в этом году, видимо, сбивать было не кому) 


В любом случае, Указ пока не подписан и пожизненная стипендия отцу Зеленского не назначена. Речь, к слову, о весьма скромной сумме – 2,5 тыс грн в месяц.

Кабмин пришли пикетировать артисты. Протест возглавила эпатажная Ольга Полякова. Карантин отменяет концерты и уже полгода держит певцов и танцоров на голодном пайке. Почему метро работает, а концерты даже на открытом воздухе запрещены? Это дискриминация, утверждают изголодавшиеся по вниманию и заработкам артисты. 

Одно из крупнейших изданий США назвало Киев русским городом. Мы привлекли их внимание курьезом. В аэропорту Борисполь пассажирка устала ждать трапа и вышла погулять на крыло самолета через аварийную дверь.

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко в августе получил полмиллиона зарплаты. Карантинные ограничения его не коснулись. Зарплата у Шевченко немного больше, чем получал его предшественник Смолий. И в 20 раз больше, чем получает за свою работу президент Зеленский. 

Во время карантина безработных в Украине стало в 15 раз больше. И это только официальных. Хотя в апреле премьер Шмыгаль обещал создать полмиллиона рабочих мест. Получилось лишь 142 тысячи. Побороть безработицу Шмыгаль может лишь на словах(

Ахметов не платит за арендованные у государства шахты. Его компания ДТЭК с начала карантина перестала платить арендную плату за ГП Добропольеуголь и задолжала уже более 100 млн грн, – говорят в Фонде госимущества. 

Послушайте как Шуфутинский перепел свой главный хит про 3 сентября и "костры рябин".

Готовьте зонтики: в пятницу и вторник обещают дождь. Но тепло пока не отступает)

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