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03 сентября 2020, четверг, 15:31 2846
Президент 2020-09-03T16:17:02+03:00
Українські Новини
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента

Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента

Елена Новикова
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Александр Семенович Зеленский. Фото: Страна
Александр Семенович Зеленский. Фото: Страна

Александр Семенович Зеленский, отец Президента Украины, заявляет, что его кандидатуру на получение пожизненной государственной стипендии выдвинули не из-за родственных связей с Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

По словам отца главы государства, он не нуждается в получении каких-либо выплат. Александр Семенович рассказал о том, как он попал в список кандидатов на пожизненную стипендию.

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. С нашего института выдвинули две кандидатуры - меня и еще одного человека. Таких как я - полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского - оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от Президента?", - сказал Александр Семенович.

Он заверил, что тех денег, которые он сейчас получает, ему достаточно для жизни.

"Вы знаете, что и Президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция - что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?", - добавил Александр Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Офисе Президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию.

Также ко Дню Независимости Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям.

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