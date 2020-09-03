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03 сентября 2020, четверг, 14:20 3544
Президент 2020-09-03T14:45:13+03:00
Українські Новини
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию

В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию

Валерия Драгомирова
Александр Зеленский, Офис президента, Пожизненная стипендия
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского, попал в список законопроекта, предусматривающего пожизненную стипендию деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста, после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.

Об этом "Стране" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

"Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) его сбивал. Подача в этот раз - очередная", - прокомментировал Подоляк и добавил, что в этом случае невозможны единоличные утверждения.

Отмечается, что размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас это 2 568 гривен. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости Украины.

Ранее Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции Украины за вклад в развитие государства. 

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