В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию

Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского, попал в список законопроекта, предусматривающего пожизненную стипендию деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста, после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.

Об этом "Стране" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) его сбивал. Подача в этот раз - очередная", - прокомментировал Подоляк и добавил, что в этом случае невозможны единоличные утверждения.



Отмечается, что размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас это 2 568 гривен.



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