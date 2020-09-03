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03 сентября 2020, четверг, 12:33 1058
Экономика 2020-09-03T12:45:01+03:00
Українські Новини
Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты за август

Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты за август

Елена Новикова
НБУ, Зарплата, Кирилл Шевченко, Декларация о доходах, зарплаты чиновников, Глава НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook

Глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого названичили на должность 16 июля, задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты, полученной в августе.

Об этом свидетельствуют данные его зарплаты, передают Українські Новини.

В частности, 31 августа Шевченко получил 477 791 гривну зарплаты в НБУ.

Перед назначение в НБУ Кирилл Шевченко, среди прочего, задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году и принадлежащий жене земельный участок в Феодосии (Крым).

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Совет НБУ 26 августа уволил замглавы Нацбанка Борисенко.

Ранее сообщалось о том, что первый замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова задекларировала 316 тысяч гривен зарплаты за август.

22 июля совет НБУ назначил Юрия Гелетия замглавы Нацбанка вместо Сергея Чурия.

Кроме того, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты.

В январе-июне текущего года активы Национального банка Украины выросли на 13% до 1,2 трлн гривен.

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