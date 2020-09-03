подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

03 сентября 2020, четверг, 08:50 41
Шоу-бизнес 2020-09-03T08:50:59+03:00
Українські Новини
И снова третье сентября: Шуфутинский в прямом эфире споет главный хит дня

И снова третье сентября: Шуфутинский в прямом эфире споет главный хит дня

Надежда Комендантова
Прямой эфир, Песня, сентябрь, Михаил Шуфутинский, 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский споет песню "Третье сентября" в прямом эфире на своей странице в Instagram. Начало выступление запланировано на сегодня в 18:00 по московскому времени (18:00 по Киеву – ред.).

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

Шуфутинский также сообщил, что на этот день у него не запланировано концертов и он будет находиться в гостях у друзей. Также артист сообщил, что у его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех, кто тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть "Третье сентября, день прощания".

Также Шуфутинский выложил в Instagram видеоклип с отрывком песни и подписал: "С третьим сентября".

На записи присутствует фото, на котором Шуфутинский прикуривает сигару от листа календаря с датой "3 сентября".

Как сообщали Українські новини, 3 сентября в Украине похолодает.

Тем временем, Google отметил начало учебного года новым дудлом.

Год назад соцсети традиционно взорвались флешмобом, связанным с песней российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Тысячи пользователей публикуют различные мэмы и шутки на эту тему, однако есть и те, кто относится к этой дате не так позитивно.

 

 

 

 

Больше новостей о: Прямой эфир Песня сентябрь Михаил Шуфутинский 3 сентября

Украина на карантине 176 дней: какие ограничения действуют
Гривна снова просела в цене. Курс валют на 3 сентября
Новости
Изменения в Избирательный и Уголовный кодексы. Чем займется Рада в четверг 09:13
Вечером у офиса "Свободы" произошли столкновения: трое полицейских пострадали 08:54
Эксперты ожидают повышения цен на недвижимость, - Владимир Зубик 08:45
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 08:23
Украина на карантине 176 дней: какие ограничения действуют 08:18
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов 11:41
больше новостей
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой" 19:00
Сегодня украинская гривна празднует 24-ый день рождения: что про нее известно 10:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok