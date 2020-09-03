И снова третье сентября: Шуфутинский в прямом эфире споет главный хит дня

Певец Михаил Шуфутинский споет песню "Третье сентября" в прямом эфире на своей странице в Instagram. Начало выступление запланировано на сегодня в 18:00 по московскому времени (18:00 по Киеву – ред.).

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

Шуфутинский также сообщил, что на этот день у него не запланировано концертов и он будет находиться в гостях у друзей. Также артист сообщил, что у его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех, кто тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть "Третье сентября, день прощания".

Также Шуфутинский выложил в Instagram видеоклип с отрывком песни и подписал: "С третьим сентября".

На записи присутствует фото, на котором Шуфутинский прикуривает сигару от листа календаря с датой "3 сентября".

Как сообщали Українські новини, 3 сентября в Украине похолодает.

Тем временем, Google отметил начало учебного года новым дудлом.

Год назад соцсети традиционно взорвались флешмобом, связанным с песней российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Тысячи пользователей публикуют различные мэмы и шутки на эту тему, однако есть и те, кто относится к этой дате не так позитивно.

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