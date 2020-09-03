ДТЭК не платит Ахметову за аренду 5 шахт и задолжал уже больше 100 миллионов

Задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн. Об этом сообщает НВ Бизнес, со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Согласно действующего договора аренды шахт ГП Добропольеуголь между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн.", — ответили в ФГИУ на запрос НВ Бизнес.

В Фонде напомнили, что передача в долгосрочную аренду ЦИК ГП Добропольеуголь состоялась 22 декабря 2010 сроком на 49 лет, до 22 декабря 2059. Передача состоялась согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 1559-р от 28 июля 2010 года.

В прошлом году государство получило от арендатора в лице ООО ДТЭК Добропольеуголь более 177 млн грн.

В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра.

"По поручению премьер-министра и во исполнение постановления Кабинета Министров была создана межведомственная рабочая группа для всестороннего изучения вопроса. В группу входят на уровне заместителей руководителей представители Министерства энергетики, Министерства юстиции, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ФГИУ в лице заместителя Председателя Фонда", — пояснили в Фонде.

По результатам рассмотрения инициативы, рабочей группой будут наработаны дальнейшие сценарии развития и рекомендации по вышеупомянутому вопросу. "Заместитель председателя ФГИУ не уполномочен говорить от имени рабочей группы", — отметили в пресс-службе Фонда, не уточнив при каких условиях возможно досрочное расторжение договора аренды.

мс ч

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