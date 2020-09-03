подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • ДТЭК не платит Ахметову за аренду 5 шахт и задолжал уже больше 100 миллионов
03 сентября 2020, четверг, 17:44 416
Экономика 2020-09-03T18:15:22+03:00
Українські Новини
ДТЭК не платит Ахметову за аренду 5 шахт и задолжал уже больше 100 миллионов

ДТЭК не платит Ахметову за аренду 5 шахт и задолжал уже больше 100 миллионов

Ольга Фандорина
Долги, Шахты, Задолженность, ДТЭК
Энергетическая компания
Энергетическая компания "ДТЭК". Фото: dtek.com

Задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП Добропольеуголь превысила 100 млн грн. Об этом сообщает НВ Бизнес, со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Согласно действующего договора аренды шахт ГП Добропольеуголь между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн.", — ответили в ФГИУ на запрос НВ Бизнес.

В Фонде напомнили, что передача в долгосрочную аренду ЦИК ГП Добропольеуголь состоялась 22 декабря 2010 сроком на 49 лет, до 22 декабря 2059. Передача состоялась согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 1559-р от 28 июля 2010 года.

В прошлом году государство получило от арендатора в лице ООО ДТЭК Добропольеуголь более 177 млн грн.

В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП Добропольеуголь, которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра.

"По поручению премьер-министра и во исполнение постановления Кабинета Министров была создана межведомственная рабочая группа для всестороннего изучения вопроса. В группу входят на уровне заместителей руководителей представители Министерства энергетики, Министерства юстиции, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ФГИУ в лице заместителя Председателя Фонда", — пояснили в Фонде.

По результатам рассмотрения инициативы, рабочей группой будут наработаны дальнейшие сценарии развития и рекомендации по вышеупомянутому вопросу. "Заместитель председателя ФГИУ не уполномочен говорить от имени рабочей группы", — отметили в пресс-службе Фонда, не уточнив при каких условиях возможно досрочное расторжение договора аренды.

мс ч

Больше новостей о: Долги Шахты Задолженность ДТЭК

Минэнерго рассматривает возможность создания верти...
В июле уменьшился долг украинцев за коммуналку: бо...
"Центрэнерго" начало покупать уголь по формуле Рот...
Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восс...
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
В элитном высотном доме рядом с посольством США в Киеве начался сильный пожар 18:12
Данилов живет в большой квартире с видом на Родину-мать и рядом со знаменитыми соседями 18:05
В период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз , хотя Шмыгаль обещал полмиллиона рабочих мест 18:01
ДТЭК не платит Ахметову за аренду 5 шахт и задолжал уже больше 100 миллионов 17:44
Бойко требует отставки Шмыгаля – правительство с марта издевается над страной 17:29
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok