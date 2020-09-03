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03 сентября 2020, четверг, 13:07 16 Фото
Мир 2020-09-03T13:08:52+03:00
Українські Новини
Крупнейшее издание США отнесло Киев к российским городам

Крупнейшее издание США отнесло Киев к российским городам

Константин Долгий
Киев, Украина, Конфуз, New York Post
Издание New York Post. Фото: depositphotos.com
Издание New York Post. Фото: depositphotos.com

Американское издание New York Post приписало украинскую столицу к городам России. Ошибка была допущена в новости о гуляющей по крылу самолета женщине. Об этом сегодня сообщают Українські Новини.

В публикации американского издания рассказывается о пассажирке одного из рейсов "Международных авиалиний Украины", которая по непонятным причинам самостоятельно открыла аварийный люк самолета и выбралась на крыла авиалайнера.

Издание New York Post допустило ошибку. Фото: скриншотИздание New York Post допустило ошибку. Фото: скриншот

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России", — говорится в первом абзаце публикации.

Учитывая прекращение авиасообщения между Украиной и РФ с 2015 года, а также данные сервиса FlightRadar, согласно которым маршрут самолета не проходил над территорией России, лайнер никак не мог оказаться на территории РФ, а значит употребление словосочетания "в России" является грубой ошибкой.

Несмотря на резонанс, которое данное событие вызвало в СМИ, ошибку в публикации New York Post так и не исправили.

Отмечается, что издание ссылается на британский таблоид The Sun, который безошибочно указал принадлежность города к Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее Офис президента Украины оказался в центре скандала после того, как назвал Торонто столицей Канады.

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