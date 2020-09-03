Крупнейшее издание США отнесло Киев к российским городам

Американское издание New York Post приписало украинскую столицу к городам России. Ошибка была допущена в новости о гуляющей по крылу самолета женщине. Об этом сегодня сообщают Українські Новини. В публикации американского издания рассказывается о пассажирке одного из рейсов "Международных авиалиний Украины", которая по непонятным причинам самостоятельно открыла аварийный люк самолета и выбралась на крыла авиалайнера. Издание New York Post допустило ошибку. Фото: скриншот "Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России", — говорится в первом абзаце публикации. Учитывая прекращение авиасообщения между Украиной и РФ с 2015 года, а также данные сервиса FlightRadar, согласно которым маршрут самолета не проходил над территорией России, лайнер никак не мог оказаться на территории РФ, а значит употребление словосочетания "в России" является грубой ошибкой. Несмотря на резонанс, которое данное событие вызвало в СМИ, ошибку в публикации New York Post так и не исправили. Отмечается, что издание ссылается на британский таблоид The Sun, который безошибочно указал принадлежность города к Украине. Как сообщали Українські Новини, ранее Офис президента Украины оказался в центре скандала после того, как назвал Торонто столицей Канады.