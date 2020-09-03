В период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз

В то время как Минцифры зовет беларусских специалистов трудоустраиваться на работе в Украине, Государственный центр занятости зарегистрировал более 444 тыс. безработных украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

В период карантина, с 12 марта по 31 августа, общее число граждан, которые имеют статус безработного составило 477,7 тыс. человек. В службе занятости отметили, что нынешние цифры на 73% превышают показатели аналогичного периода 2019 года.

"Следует отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае — 97 тыс. человек, в июне — 75 тыс. человек, в июле — 68 тыс.", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в службе занятости рассказали, что с начала 2020 года удалось трудоустроить 409 тыс. граждан, более половины из них (260 тыс.) нашли работу в период карантина.

Наибольшее количество новых рабочих мест украинцы получили в сфере сельского хозяйства — 45%, перерабатывающей промышленности — 14%, в сфере торговли — 13%.

Как сообщали Українські Новини, ранее центры занятости возобновили прием граждан, однако спектр предоставляемых услуг будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической обстановке в регионе.

Кроме того, эпидемия COVID-19 стала причиной того, что уровень безработицы в Австрии побил рекорд со времен Второй мировой войны.

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