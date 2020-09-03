подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 сентября 2020, четверг, 12:01 308
Экономика 2020-09-03T12:01:01+03:00
Українські Новини
В период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз

В период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз

Константин Долгий
Экономика, Госцентр занятости Украины, карантин в Украине, Безработица в Украине
Безработица. Фото: mirperemen.net
Безработица. Фото: mirperemen.net

В то время как Минцифры зовет беларусских специалистов трудоустраиваться на работе в Украине, Государственный центр занятости зарегистрировал более 444 тыс. безработных украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

В период карантина, с 12 марта по 31 августа, общее число граждан, которые имеют статус безработного составило 477,7 тыс. человек. В службе занятости отметили, что нынешние цифры на 73% превышают показатели аналогичного периода 2019 года.

"Следует отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае — 97 тыс. человек, в июне — 75 тыс. человек, в июле — 68 тыс.", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в службе занятости рассказали, что с начала 2020 года удалось трудоустроить 409 тыс. граждан, более половины из них (260 тыс.) нашли работу в период карантина.

Наибольшее количество новых рабочих мест украинцы получили в сфере сельского хозяйства — 45%, перерабатывающей промышленности — 14%, в сфере торговли — 13%.

Как сообщали Українські Новини, ранее центры занятости возобновили прием граждан, однако спектр предоставляемых услуг будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической обстановке в регионе.

Кроме того, эпидемия COVID-19 стала причиной того, что уровень безработицы в Австрии побил рекорд со времен Второй мировой войны.

Больше новостей о: Экономика Госцентр занятости Украины карантин в Украине Безработица в Украине

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашв...
Главу Госцентра занятости Ярошенко задержали по по...
Украина на карантине 176 дней: какие ограничения д...
Коронакризис оставил без работы инженеров и врачей...
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
Издание New York Post. Фото: depositphotos.com
Крупнейшее издание США отнесло Киев к российским городам 13:07 Фото
В Киеве после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало падать 13:04 Инфографика
Украинцы поддерживают Нацпрограмму "Велике будівництво", — соцопрос 12:42 Инфографика
Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты за август 12:33
Рожкова в августе получила более 300 тыс. гривен зарплаты 12:19
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой" 19:00
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok