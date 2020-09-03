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03 сентября 2020, четверг, 09:17 1486 Карта
Жизнь 2020-09-03T10:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди и до +36 градусов жары: синоптик дала прогноз погоды на 3 сентября

Дожди и до +36 градусов жары: синоптик дала прогноз погоды на 3 сентября

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода в сентябре
Жара. Фото: facebook.com/ukrgmc.official
Жара. Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В четверг, 3 сентября, погода в Украине будет преимущественно теплой, а местами будет еще аномально жарко.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в Украине 3 сентября на востоке, юге и в большинстве центральных областей удержится жара — температура воздуха составит +30 ... +36 градусов.

На севере Украины будет уже не так жарко — + 26 ... + 29 градусов. Правда, на Сумщине еще попечет. А на западе синоптики прогнозируют явно свежую погоду с температурой +20 ... + 26 градусов. В то же время утром будет прохладно.

Дожди местами упадут в западных областях, а вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области. На остальной территории — сухо и солнечно.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Однако, жара немного осядет, и столицу ожидают максимально + 27 ... + 28 градусов. 

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Также Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине до конца недели. 

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