Дожди и до +36 градусов жары: синоптик дала прогноз погоды на 3 сентября

В четверг, 3 сентября, погода в Украине будет преимущественно теплой, а местами будет еще аномально жарко. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в Украине 3 сентября на востоке, юге и в большинстве центральных областей удержится жара — температура воздуха составит +30 ... +36 градусов. На севере Украины будет уже не так жарко — + 26 ... + 29 градусов. Правда, на Сумщине еще попечет. А на западе синоптики прогнозируют явно свежую погоду с температурой +20 ... + 26 градусов. В то же время утром будет прохладно. Дожди местами упадут в западных областях, а вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области. На остальной территории — сухо и солнечно. В Киеве в четверг осадки маловероятны. Однако, жара немного осядет, и столицу ожидают максимально + 27 ... + 28 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще. Также Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине до конца недели.