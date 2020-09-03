Зе поругался с Лерусом, полиция угрожает пистолетом за отсутствие маски, жара не ослабнет

Зеленский и Лерус обменялись крепкими словцами. Вчера Лероса исключили из фракции Слуга народа, по спискам которой он попал в Раду. Но мандата это его не лишило. Сегодня Президент публично назвал своего бывшего соратника "предателем и взяточником".

Лерос в ответ назвал Зеленского "клоуном и ларечным решалой".

Высокие отношения)

Против Лероса завели уже второе уголовное дело. Одно по налогам, второе - за квартиру. Оказывается, он надстроил целый этаж к своей квартире в 9-этажке на Печерске. Было у него 33 квадрата, а стало - 336. Посмотрите фото до и после достройки. Полиция расследует, почему депутат не собрал необходимых разрешений у соседей и не оформил документы.



Депутата Полякова, которого еще раньше, чем Лероса исключили из Слуги народа, в ночь на вторник побили неизвестные. Ему нанесли легкие телесные повреждения. До травмпункта дошел сам. Полиция ищет хулиганов, чтоб оштрафовать на 850 грн.



Полиция угрожала пистолетом маме с ребенком за отсутствие маски в торговом центре. Конфликт произошел в Путивле Сумской области. Вот видео.



Министр культуры Ткаченко получает зарплату в 2 раза больше, чем президент Зеленский. В июле он получил более 47 тыс грн.

Но им обоим далеко до зарплат начальников украинских госкомпаний, которые получают больше, чем президент США.

Коболев, глава Нефтегаза, например, получает в месяц более 1 млн грн. Почти столько же – директор Укрпочты Смилянский.



Журналисты сфотографировали депутатку Билозир с новой сумкой Hermes за $10 тыс. Но народная избранница утверждает, что купила ее за 7 тыс грн. В качестве доказательства показала товарный чек без печати. Настаивает, что носит подделку. Прибедняется?



В Ирпене под Киевом закрыли роддом на карантин. У роженицы нашли коронавирус. Это не помешало ей родить здорового ребенка. Правда при помощи кесарева сечения. Ребенка от мамы изолировали.



В пятницу дождь принесет небольшое похолодание. Но уже на выходных жара вернется.

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