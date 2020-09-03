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03 сентября 2020, четверг, 07:00 29 Новости дня
Общество 2020-09-03T07:00:01+03:00
Українські Новини
Зе поругался с Лерусом, полиция угрожает пистолетом за отсутствие маски, жара не ослабнет

Зе поругался с Лерусом, полиция угрожает пистолетом за отсутствие маски, жара не ослабнет

Денис Иванеско
Полицейский, Коронавирус, Александр Ткаченко, Прогноз погоды, Слуга народа, Игорь Смилянский, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Лариса Билозир, Главное за день, Антон Поляков, Исключение из фракции, коронавирус в Украине, зарплата Коболева, Hermеs Kelly, Коронавирус у роженицы

Зеленский и Лерус обменялись крепкими словцами. Вчера Лероса исключили из фракции Слуга народа, по спискам которой он попал в Раду. Но мандата это его не лишило. Сегодня Президент публично назвал своего бывшего соратника "предателем и взяточником".

Лерос в ответ назвал Зеленского "клоуном и ларечным решалой".
Высокие отношения) 
Против Лероса завели уже второе уголовное дело. Одно по налогам, второе - за квартиру. Оказывается, он надстроил целый этаж к своей квартире в 9-этажке на Печерске. Было у него 33 квадрата, а стало - 336. Посмотрите фото до и после достройки. Полиция расследует, почему депутат не собрал необходимых разрешений у соседей и не оформил документы.

Депутата Полякова, которого еще раньше, чем Лероса исключили из Слуги народа, в ночь на вторник побили неизвестные. Ему нанесли легкие телесные повреждения. До травмпункта дошел сам. Полиция ищет хулиганов, чтоб оштрафовать на 850 грн.

Полиция угрожала пистолетом маме с ребенком за отсутствие маски в торговом центре. Конфликт произошел в Путивле Сумской области. Вот видео.

Министр культуры Ткаченко получает зарплату в 2 раза больше, чем президент Зеленский. В июле он получил более 47 тыс грн
Но им обоим далеко до зарплат начальников  украинских госкомпаний, которые получают больше, чем президент США. 
Коболев, глава Нефтегаза, например, получает в месяц более 1 млн грн. Почти столько же – директор Укрпочты Смилянский.

Журналисты сфотографировали депутатку Билозир с новой сумкой Hermes за $10 тыс. Но народная избранница утверждает, что купила ее за 7 тыс грн. В качестве доказательства показала товарный чек без печати. Настаивает, что носит подделку. Прибедняется?

В Ирпене под Киевом закрыли роддом на карантин. У роженицы нашли коронавирус. Это не помешало ей родить здорового ребенка. Правда при помощи кесарева сечения. Ребенка от мамы изолировали.

В пятницу дождь принесет небольшое похолодание. Но уже на выходных жара вернется.

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