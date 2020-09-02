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  • В Ирпене у роженицы выявили коронавирус: роддом закрыли на карантин
02 сентября 2020, среда, 14:26 171
Политика 2020-09-02T14:26:02+03:00
Українські Новини
В Ирпене у роженицы выявили коронавирус: роддом закрыли на карантин

В Ирпене у роженицы выявили коронавирус: роддом закрыли на карантин

Ольга Фандорина
Карантин, Ребенок, Роддом, Коронавирус в Киевской области, Карантин в роддоме
Новорожденный. Фото: theguardian.com
Новорожденный. Фото: theguardian.com

Роддом Ирпеня Киевской области закрыт на прием из-за выявления коронавируса у роженицы.

Об этом председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Он рассказал, что в местный роддом Ирпеня попала роженица, семья которой переболела ОРВИ.

Ей был сделал ПЦР-тест.

Так как состояние женщины было средней тяжести, она была помещена в изолятор с соблюдением всех противоэпидемических мер.

По акушерским показателям, она родила здорового ребенка с помощью кесарева сечения.

На следующие сутки поступил позитивный ПЦР-тест.

Для дальнейшего лечения женщину перевели в инфекционное отделение.

Новорожденному также сделали тест и изолировали от матери.

"Из-за этого случая роддом закрыли на прием, тесты сделали 10 медработникам, которые принимали участие в операции и 10 роженицам, которые находились в медучреждении на момент инцидента. Проводится эпидемическое расследование", - сказал Володин.

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