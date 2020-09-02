Аномально жарко, но с грозами: синоптик рассказала, когда придет похолодание

В то время, как в первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд, в Украину придет похолодание. Синоптики обновили прогноз, согласно которому жара пойдет на спад уже 4-5 сентября. Однако 2 и 3 числа аномально жарко будет почти по всей стране.

Так, по прогнозу Наталки Диденко в Facebook, 2-го сентября будет по-настоящему летняя жара. В течение дня в большинстве областей +30+35 градусов. Только на Западе в среду +22+28.

"Дождей практически не ожидается, лишь на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат какие-то местные осадки попытаются намекнуть на начало нового сезона", – написала Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также подтвердили на картах снижение температуры 4-5 сентября. А вот 2-3 сентября, Центр, Юг и Восток будут потерпать от +33+36 градусов жары (только в Одесской области +29+31). Немного ниже температура на Севере (+27+30), а на Западе свежо – от +22 до +26.

В Киеве 2 сентября будет сухо, солнечно и жарко. Послабления температуры стоит ждать в столице с пятницы, считает синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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