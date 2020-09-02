В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок

В Путивле Сумской области патрульный полицейский угрожал женщинам с детьми пистолетом, которые зашли в магазин без масок, в то время, как ранее В Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его. Об этом сообщает ОО "Стоп коррупции" на своей странице в Facebook.

Так, сообщется, что по дороге в палаточный городок туристки зашли в АТБ без масок. На замечание продавщицы они вернулись к машине и зашли повторно уже в средствах защиты. На месте были полицейские, которые провели с ними беседу.

Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и потребовали подписать протокол об административном правонарушении, подчеркивая необходимость идти в участок.

Девушки вернулись в машину за документами, после чего решили уехать. Правоохранители стали бросаться на машину, а один из них даже направил пистолет на лобовое стекло и криками вынудил девушек покинуть автомобиль.

На видео можно услышать, как одна из женщин успокаивает плачущего ребенка, который испугался оружия.

Был составлен админпротокол. Женщинам грозит до 17 тыс. гривен штрафа.

Как сообщали Українські Новини, в киевской маршрутке мужчина угрожал пассажирам пистолетом.

Ранее в Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции.

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