Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой"

Вскоре после того, как Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с исключением Гео Лероса из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет никакой реакции взяточников и предателей этой страны", Лерос в ответ назвал Президента "клоуном с 95 квартала и ларечным решалой". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Господин Президент, я никогда не был чиновником, я не клоун с 95 квартала и не ларечний решала, мне взяток не дают", - написал он.

Он также заявил, что Зеленский всех оговаривает, как бабушка и эта привычка у Президента сохранилась еще со времен службы пропагандистом олигархов.

"Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК. Относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене!", - добавил Лерос.

Как сообщали Українські Новини, депутаты фракции "Слуги народа" начали сбор подписей за исключение Лероса из фракции после его выступления с трибуны когда он заявил, что Зеленский "сдал страну в аренду олигархам" и нарушил свои предвыборные обещания, а руководитель Офиса Президента Андрей Ермак - злоупотребляет властью и работает на спецслужбы России.

1 сентября "Слуга народа" исключила Лероса из членов фракции.

Также еще одно дело открыли против Лероса. Он незаконно надстроил над своей квартирой еще один этаж.

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