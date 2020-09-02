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02 сентября 2020, среда, 06:45 946 Документ
Кабмин 2020-09-02T07:30:16+03:00
Українські Новини
Министр культуры Ткаченко за июль заработал почти в 2 раза больше, чем президент Зеленский

Министр культуры Ткаченко за июль заработал почти в 2 раза больше, чем президент Зеленский

Александр Савич
Александр Ткаченко, Зарплаты министров, зарплаты чиновников, Зарплаты за июль
Александр Ткаченко. Фото: 112
Александр Ткаченко. Фото: 112

Заработная плата министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко за июль составила 47,2 тыс. гривен, что почти в 2 раза больше зарплаты Зеленского, а зарплата заместителей Ткаченко составила – от 22,5 тыс. гривен до 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Ткаченко в июле, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя Ростислава Карандеева (назначен 15 июля) составила 22 588 гривен, заместителей министра Светланы Фоменко – 47 230 гривен, Ларисы Петасюк – 47 230 гривен.

Зарплата Александра Ткаченко и его замов в июле. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Александра Ткаченко и его замов в июле. Ответ на запрос Українських Новин

Зарплата Александра Ткаченко и его замов в июле. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Александра Ткаченко и его замов в июле. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські новини, в июле Гутцайту начислили доплаты, оздоровительные и отпускные на 66,3 тыс. гривен.

Также в июле Мендель получила 24,9 тыс. гривен надбавок, премий и "командировочных".

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