Журналистка заявила, что у депутата Билозир самая дорогая сумка в Раде. Депутат опровергает

Журналистка Анна Стешенко заявила, что депутат Лариса Билозир на открытии новой сессии Верховной Рады 1 сентября появилась с сумкой Hermеs Kelly стоимостью не менее 10 тыс. долларов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Самая дорогая сумка депутата в этом созыве. Лариса Билозир, изначально нардеп группы "За будущее", а с июня 2019 — мажоритарщиков группы "Доверие". Эти две группы зачастую голосуют вместе со "Слугой народа", страхуя от нехватки голосов. Локация — 1 сентября, открытие новой сессии Верховной Рады. В руках Hermès Kelly, стоимость которой стартует от $10.000. Но чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако если очень хочется, то можно заказать ношеную за 10.572 евро", - написала Стешенко.

Также Стешенко отметила, что дорогую покупку депутат не внесла в свою декларацию за последние несколько лет.

В комментариях под постом журналистки Билозир написала, что сумка, с которой ее запечатлели на фото, не от бренда Hermеs, и рассказала о ее стоимости - 7 тыс. гривен. Позже в комментариях депутат опубликовала чек данной покупки, которая, как утверждает Билозир, была сделана в одном из Винницких магазинов.

Фото чека Билозир. Фото: Фейсбук

Стоит отметить, что в комментариях между Билозир и Стешенко завязалась перепалка. Журналистка потребовала от Билозир детальных фото сумки, которые можно сопоставить со снимками оригинала и сделать однозначный вывод о подлинности изделия.

Как сообщали Українські Новини, депутат Зеленского пришла в раду с сумкой, которая стоит как ее прошлогодняя годовая зарплата.

Ранее "Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро.

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