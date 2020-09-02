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02 сентября 2020, среда, 12:46 939
Силовые структуры 2020-09-02T12:46:15+03:00
Українські Новини
В Киеве избили исключенного из "Слуги народа" депутата Полякова

В Киеве избили исключенного из "Слуги народа" депутата Полякова

Валерия Драгомирова
избиение депутата, Антон Поляков, Нападение на депутата
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Главная
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Главная

Неизвестный избил депутата Верховной Рады Антона Полякова, которого ранее исключили из "Слуги народа", в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в среду утром в столичную полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи депутату.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

"По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия", - сказано в нем.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием парламентария.

По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к данному преступлению лиц.

Досудебное расследование продолжается. По данным СМИ, речь идет о депутате Полякове.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Гео Лерос заявлял о поджоге неизвестными своего автомобиля.


Кроме того, на автозаправке под Житомиром избили депутата "Слуги народа"

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