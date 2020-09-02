Еще одно дело против Лероса: нардеп незаконно надстроил над своей квартирой еще один этаж

Исключенный из фракции "Слуги народа" депутат Гео Лерос оказался фигурантом еще одного уголовного производства. Об этом он сам сказал в комментарии журналистам.

"Я из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело. То есть уже 2 (уголовных дела, - ред). Адвокаты занимаются", - сказал депутат Лерос журналистам.

По его словам, дела против него открывают "по звонку из Офиса президента". Первое дело, по словам Лероса, связано с налогами, а второе - "какое-то бытовое". Других подробностей депутат не сообщил.

Источник Українських Новин в полиции сообщил, что этим "бытовым" делом оказалось уголовное производство по самоуправству и подделке документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос. Номер расследования - № 12020105060000307 от 12.08.2020г.

Производство начала полиция по заявлению общественной организации, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

При осмотре надстройки по адресу переулок Лабораторный, 4 выяснилось, что весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м2, которая превратилась в жилье площадью в 336 м2.

Дом, в котором проживает Гео Лерос до реконструкции. Фото 2015 года

Дом, где проживает Гео Лерос, после реконструкции

Дом, в котором живет Гео Лерос, после незаконной надстройки

Квартира именно такой площади отражена в его электронной декларации.

В реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует. По словам источника в полиции часть соседей уже подтвердили, что согласия над надстройку еще одного этажа они не давали, и подтвердили что эти подписи Гео Лерос пытался собрать лично.

По законодательству такое согласие всех жильцов наряду еще с целым пакетом документов – обязательное условие подобной реконструкции.

Как сообщалось перед скандальным исключением из фракции на нардепа Гео Лероса завели уголовное дело о неуплате налогов.

Согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн гривен.

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