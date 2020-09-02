подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 сентября 2020, среда, 17:40 1077
Силовые структуры 2020-09-02T17:40:52+03:00
Українські Новини
Еще одно дело против Лероса: нардеп незаконно надстроил над своей квартирой еще один этаж

Еще одно дело против Лероса: нардеп незаконно надстроил над своей квартирой еще один этаж

Елена Новикова
Уголовное производство, Подделка документов, Гео Лерос, Офис президента, Незаконная постройка

Исключенный из фракции "Слуги народа" депутат Гео Лерос оказался фигурантом еще одного уголовного производства. Об этом он сам сказал в комментарии журналистам.

"Я из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело. То есть уже 2 (уголовных дела, - ред). Адвокаты занимаются", - сказал депутат Лерос журналистам.

По его словам, дела против него открывают "по звонку из Офиса президента". Первое дело, по словам Лероса, связано с налогами, а второе - "какое-то бытовое". Других подробностей депутат не сообщил.

 

Источник Українських Новин в полиции сообщил, что этим "бытовым" делом оказалось уголовное производство по самоуправству и подделке документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос. Номер расследования - № 12020105060000307 от 12.08.2020г.

Производство начала полиция по заявлению общественной организации, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

При осмотре надстройки по адресу переулок Лабораторный, 4 выяснилось, что весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м2, которая превратилась в жилье площадью в 336 м2.

за 2015 годДом, в котором проживает Гео Лерос до реконструкции. Фото 2015 года

Дом, где проживает Гео Лерос, после реконструкцииДом, где проживает Гео Лерос, после реконструкции

Дом, в котором живет Гео Лерос, после незаконной надстройкиДом, в котором живет Гео Лерос, после незаконной надстройки

Квартира именно такой площади отражена в его электронной декларации.

В реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует. По словам источника в полиции часть соседей уже подтвердили, что согласия над надстройку еще одного этажа они не давали, и подтвердили что эти подписи Гео Лерос пытался собрать лично. 

По законодательству такое согласие всех жильцов наряду еще с целым пакетом документов – обязательное условие подобной реконструкции.

Как сообщалось перед скандальным исключением из фракции на нардепа Гео Лероса завели уголовное дело о неуплате налогов.

Согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн гривен.

Больше новостей о: Уголовное производство Подделка документов Гео Лерос Офис президента Незаконная постройка

У меня нет никакой реакции на взяточников и предат...
Против лидера ультраправых из "С14" Карася завели ...
Поспешная и спекулятивная практика назначений. В О...
Киевский нотариус подделывал судебные постановлени...
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов
НБУ изымает из оборота монеты в 25 копеек
Новости
Строительство велодорожки от Почтовой площади до моста Патона. Объявлен повторный тендер на 170 млн гривен 17:45
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Еще одно дело против Лероса: нардеп незаконно надстроил над своей квартирой еще один этаж 17:40
Гривна продолжает снижаться в цене. Курс нацвалюты на межбанке 17:30
Гривна снова упала в цене. Курс валют на 3 сентября 17:10
"Винницагаз" бесплатно обследует газовые сети потребителей, которые оплатят распределение газа по конец года 17:00 Пресс-релиз
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
больше новостей
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня украинская гривна празднует 24-ый день рождения: что про нее известно 10:42
больше новостей
В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok