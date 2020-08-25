Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она в тяжелом состоянии, – СМИ

Лидера партии "Батькивщина", Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Отмечается, что температура у Тимошенко не опускается ниже 39. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Где и когда Тимошенко заболела коронавирусом – неизвестно. Как сообщали Українські новини, заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд, а смертность начала расти. Также депутат Верховной Рады Грищук и его жена заболели коронавирусом. Кроме того, ранее сообщалось, что что первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Позже ей поставили диагноз пневмония средней тяжести, но в аппарате ИВЛ она не нуждалась. В результате Елена Зеленская вылечилась от коронавируса. Также с 24 августа вступили в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев. Кроме того, 7-летний сын Зеленского переболел COVID-19.