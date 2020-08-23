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23 августа 2020, воскресенье, 13:44 598
Политика 2020-08-23T13:46:19+03:00
Українські Новини
Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии

Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии

Ольга Фандорина
Коронавирус, Юлия Тимошенко, Коронавирус в Верховной Раде, коронавирус у депутата
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

Об этом сообщила в соцсети facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока, передают Українські Новини.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19", - написала она.

Сорока добавила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое, температура тела доходит до 39 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве рекордное количество заболевших COVID-19: заразились больше 300 человек.

12 июня Офис Президента сообщил, что первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести.

3 июля Офис сообщил, что она выздоровела.

ПЦР-тесты Зеленского и детей, по данным Офиса Президента, были отрицательными. Однако после стало известно, что 7-летний сын Зеленского переболел COVID-19.

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