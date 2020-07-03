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03 июля 2020, пятница, 18:06 293
Президент 2020-07-03T18:30:02+03:00
Українські Новини
Елена Зеленская выздоровела от COVID-19

Елена Зеленская выздоровела от COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, коронавирус у Елены Зеленской, Коронавирус у первой леди, Коронавирус у Зеленской
Елена Зеленская Фото: facebook/olenazelenska.official
Елена Зеленская Фото: facebook/olenazelenska.official

Первая леди Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19", - сказано в нем.

В пятницу Зеленскую выписали из больницы.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии.

Она будет проходить его дома.

12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня завершился срок особого режима работы Президента Владимира Зеленского, введенного в связи с заболеванием его супруги COVID-19.

После того, как первая леди заболела, Зеленский прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

В то же время по Конституции Президент не имеет права даже временно делегировать свои полномочия, а ситуации карантина и самоизоляции не предусмотрены.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Зеленский продолжил ездить в Офис Президента, но ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также ежедневно он проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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