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25 августа 2020, вторник, 09:55 467
Общество 2020-08-25T10:00:01+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд, а смертность начала расти

Заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд, а смертность начала расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

24 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 658 до 108 415, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 2 318 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 7,8%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 25 августа в Украине зарегистрированы 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 318 летальных, 52 870 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 658 новых случаев заболевания, выздоровели 346 человек, умерли 25 человек.

Таким образом, 24 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 658 против 346.

Количество новых случаев заболевания 24 августа составило 1,6% от общего количества заболевших на 23 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 25 августа составило 53 227 человек, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (13 389), в Киеве (12 153) и Черновицкой области (9 371).

В Ривненской области зафиксировано 8 644 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 8 154 случая, в Харьковской - 7 807, в Закарпатской - 7 063, в Одесской – 6 166, в Волынской - 5 187, в Киевской - 5 115, в Тернопольской - 4 923, в Винницкой - 3 649, в Житомирской - 2 923, в Днепропетровской - 2 050, в Хмельницкой - 2 047 случаев.

1 552 случая выявлены в Черниговской области, 1 407 случаев - в Запорожской, 1 300 случаев - в Черкасской, 1 246 случаев - в Сумской, 1 238 случаев - в Донецкой, 1 004 случая - в Николаевской, 769 случаев - в Кировоградской, 677 случаев - в Полтавской, 337 случаев - в Херсонской и 244 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

Тем временем до конца карантина семь дней.

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