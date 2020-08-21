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21 августа 2020, пятница, 11:43 1089
Президент 2020-08-21T11:45:57+03:00
Українські Новини
7-летний сын Зеленского переболел COVID-19

7-летний сын Зеленского переболел COVID-19

Виолетта Чайковская
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Семья Зеленских. Фото: karavan.ua
Семья Зеленских. Фото: karavan.ua

Семилетний сын Президента Владимира Зеленского Кирилл переболел коронавирусом COVID-19.

Об этом Президент сообщил журналистам в ходе поездки в Николаевскую область, передают Українськi Новини.

"Скажу искренне, что COVID-19 - это зараза, другого слова нет. Заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что сын, в отличие от супруги, перенес болезнь относительно легко.

"Если дети переносят это, как дети - более менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно, даже молодые, здоровые, которые занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Потому что сейчас люди перестали соблюдать любые карантинные нормы. Никто ничего не боится. Поверьте нашей семье: никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью. Она истощает полностью за три недели", - сказал он.

12 июня Офис Президента сообщил, что первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести.

3 июля Офис сообщил, что она выздоровела.

ПЦР-тесты Зеленского и детей, по данным Офиса Президента, были отрицательными.

Им было рекомендовано соблюдать самоизоляцию, однако Конституция запрещает главе государства даже временно делегировать свои полномочия.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента: Зеленский продолжил ездить в Офис Президента, но ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также он ежедневно проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Срок особого режима работы Зеленского завершился 26 июня и он сразу же отправился в региональную поездку.

Как сообщали Українськi Новини, в начале пандемии Зеленский думал заразиться коронавирусом преднамеренно, но впоследствии передумал.

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