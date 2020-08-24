С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с сегодняшнего дня, 24 августа, 14 регионов отнесены к "красной зоне" . Об этом ранее в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Комиссия ТЭБ и ЧС утвердила 14 "красных" уровней эпидемической опасности, 75 "оранжевых" и 106 "желтых".

Киев остается на "желтом" уровне эпидемической опасности, однако часть Киевской области переводится в “оранжевую” зону.

Так, в Волынской области к "желтой зоне" отнесены 7 админединиц, в том числе Луцк, к "оранжевой зоне" – 4 единицы.

В Житомирской области 14 админединиц, в том числе Житомир, отнесены к "желтой зоне".

В Закарпатской области в "желтой зоне" оказалось 7 админединиц, в "оранжевой" – 6 единиц, в том числе Ужгород.

В Ивано-Франковской области к "желтой зоне" отнесены 8 админединиц, к "оранжевой" – 7 единиц, в том числе Ивано-Франковск, к "красной зоне" – 4 админединицы: Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы.

В Киевской области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, к "оранжевой" – 1 единица.

Во Львовской области 28 админединиц, в том числе Львов, отнесены к "оранжевой зоне", город Самбор отнесен к "красной зоне".

В Одесской области 14 админединиц, в том числе Одесса, отнесены к "желтой зоне", 5 единиц – к "оранжевой", Беляевка отнесена к "красной зоне".

В Ровненской области к "желтой зоне" отнесены 8 админединиц, к "оранжевой" – 6 единиц, а Дубно, Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровненский районы отнесены к "красной".

В Сумской области к "желтой зоне" отнесены 6 админединиц, в том числе Сумы.

В Тернопольской области к "желтой зоне" отнесены 9 админединиц, к "оранжевой" – 5 единиц, в том числе Тернополь.

В Харьковской области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, к "оранжевой" – 3 единицы, в том числе Харьков.

В Хмельницкой области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, в том числе Хмельницкий.

В Черновицкой области к "оранжевой зоне" отнесены 10 админединиц, к "красной" – Черновцы, Заставнивский и Кицманский районы.

"Желтые", "оранжевые" и "красные" карантинные зоны в Украине с 24 августа. Инфографика: МОЗ

Карантинные ограничения зависят от зоны, в которую попал регион.

В "желтой зоне" запрещается посещение учреждений социальной защиты, работа хостелов, а также ночных клубов с 24:00 до 7:00, проведение массовых мероприятий в учреждениях общественного питания для более 20 человек.

В "оранжевой зоне" дополнительно запрещается деятельность развлекательных заведений, а также деятельность заведений общественного питания с заполняемостью более 50% посадочных мест.

Кроме того, запрещены плановые госпитализации и операции, работа спортзалов с посетителями больше, чем 1 на 10 кв м, прием новых смен в детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Также ограничиваются массовые мероприятия до 1 человека на 10 кв метров, посещение учреждений образования группами больше 20 человек, запрещается перевозка пассажиров общественным транспортом с заполняемостью более 50% посадочных мест.

В “красной зоне” добавляется запрет на работу общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, работа ТРЦ, ресторанов, кафе, кинотеатров и спортзалов.

Также пересечение границ районов “красной зоны” возможен только на личном транспорте, при этом в автомобиле может быть не более 5 человек, не считая детей до 14 лет.

Кроме того, запрещается посадка в межобластной транспорт. Высадка разрешена.

Карантинные ограничения в разных зонах. Инфографика: МОЗ

Как сообщали Українські новини, Министерство образования и науки рекомендовало школам не проводить традиционную линейку первого сентября.

Также с начала карантина 431,8 тыс. человек получили статус безработного.

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