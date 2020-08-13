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13 августа 2020, четверг, 11:31 528
Верховная Рада и партии 2020-08-13T11:33:07+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Грищук и его жена заболели коронавирусом

Депутат Рады Грищук и его жена заболели коронавирусом

Кира Молчанова
Коронавирус, Роман Грищук, Коронавирус в Верховной Раде, коронавирус у депутата
Роман Грищук. Фото: facebook.com/grishchukroma
Роман Грищук. Фото: facebook.com/grishchukroma

У депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Романа Грищука выявлен коронавирус, которым за минувшие сутки заболели 1 592 челвоека.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19", - написал Грищук.

Также он сообщил, что заболел вместе со своей женой Анной, а с их сыном Тимофеем все хорошо.

Грищук отметил, что его состояние удовлетворительное, но не уточнил, находится ли он дома на самоизоляции или госпитализирован.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады ("Слуга народа"), председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выздоровел от коронавируса.

В июне коронавирус был выявлен у депутата Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса.


Также депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич были на больничном из-за COVID-19.

Ранее депутат Анна Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимала лекарства от инфекции.

Тем временем Аппарат Верховной Рады предоставил 76 сотрудникам старше 60 лет возможность работать удаленно. В украинском парламенте насчитывается 20 депутатов старше 60 лет.  

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