Снимали задержание прохожего. В Минске задержали двух украинских волонтеров

В Минске, где продолжаются протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов, силовики жестко задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они являются волонтерами организации "Восток SOS", а в прошлом Реукций был журналистом "Громадского".

Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

"Новые задержания журналистов в Минске. В районе Площади Победы задержаны Константин Реуцкий (Громадське телевидение) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.

"Громадске" подтверждает факт задержания и уточняет, что прямо перед тем, как волонтеров схватили силовики, они снимали поимку другого мужчину, который просто переходил дорогу.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

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