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12 августа 2020, среда, 19:41 20
Происшествия 2020-08-12T19:45:01+03:00
Українські Новини
Снимали задержание прохожего. В Минске задержали двух украинских волонтеров

Снимали задержание прохожего. В Минске задержали двух украинских волонтеров

Кира Молчанова
Беларусь, Минск, Журналисты, Волонтеры, задержания в Беларуси, Протесты в Беларуси

В Минске, где продолжаются протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов, силовики жестко задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они являются волонтерами организации "Восток SOS", а в прошлом Реукций был журналистом "Громадского".

Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

"Новые задержания журналистов в Минске. В районе Площади Победы задержаны Константин Реуцкий (Громадське телевидение) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.

"Громадске" подтверждает факт задержания и уточняет, что прямо перед тем, как волонтеров схватили силовики, они снимали поимку другого мужчину, который просто переходил дорогу.

Как сообщали Українські Новини, за два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. 

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись. 

В Беларуси интернет не работает уже трое суток, но основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет закрывать доступ сети белорусским пользователям. 

Ранее минские журналисты заметили на митингах российских силовиков. 

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