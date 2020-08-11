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11 августа 2020, вторник, 09:05 111
Мир 2020-08-11T09:08:20+03:00
Українські Новини
Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ в мессенджеру

Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ в мессенджеру

Елизавета Кесельман
Акции протеста, Беларусь, соцсети, Блокировка соцсетей, Протесты в Беларуси
Соцсети. Фото: pixabay
Соцсети. Фото: pixabay

В связи с последними событиями в Минске, платформы социальных сетей, такие, как: WhatsApp, Facebook и Instagram перестали работать по всей Беларуси. В то же время, основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой. Об этом она написал в своем Тwitter. 

В частности, в своем профиле Павел Дуров распространил сообщение, в котором говорится о том, что несмотря на блокировку других соцсетей, Telegram не будет закрывать доступ для белорусских граждан. 

Скриншот: Twitter/ Pavel DurovСкриншот: Twitter/ Pavel Durov

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Но связь в стране все еще очень нестабильная, поскольку интернет иногда полностью выключается", говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу. 

Кроме того, в Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков. 

 

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