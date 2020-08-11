Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ в мессенджеру

В связи с последними событиями в Минске, платформы социальных сетей, такие, как: WhatsApp, Facebook и Instagram перестали работать по всей Беларуси. В то же время, основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой. Об этом она написал в своем Тwitter.

В частности, в своем профиле Павел Дуров распространил сообщение, в котором говорится о том, что несмотря на блокировку других соцсетей, Telegram не будет закрывать доступ для белорусских граждан.

Скриншот: Twitter/ Pavel Durov

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Но связь в стране все еще очень нестабильная, поскольку интернет иногда полностью выключается", – говорится в сообщении.

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