підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Знімали затримання перехожого. У Мінську затримали двох українських волонтерів
12 серпня 2020, середа, 19:41 10
Події 2020-08-12T21:30:02+03:00
Українські Новини
Знімали затримання перехожого. У Мінську затримали двох українських волонтерів

Знімали затримання перехожого. У Мінську затримали двох українських волонтерів

Кира Молчанова
Білорусь, Мінськ, протести в Білорусі

У Мінську, де тривають протести незгодних з офіційними результатами президентських виборів, силовики жорстко затримали двох українських волонтерів - Костянтина Рєуцького та Євгенія Васильєва. Вони є волонтерами організації "Схід SOS", а в минулому Рєуцький був журналістом "Громадського".

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

"Нові затримання журналістів у Мінську. В районі Площі Перемоги затримані Костянтин Рєуцький (Громадське телебачення) і Євген Васильєв. Їх затримали співробітники ДАІ, зв'язок з ними пропав", - йдеться в повідомленні.

"Громадський" підтверджує факт затримання і уточнює, що прямо перед тим, як волонтерів схопили силовики, вони знімали, як арештовували чоловіка, який просто переходив дорогу.

Як повідомляли Українські Новини, за два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили більш як 200 осіб.

Крім того, в Білорусі почалися національні страйки на великих підприємствах.

Також у Білорусі на другий день протестів затримали більш як  дві тисячі осіб.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися.

У Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не закриватиме доступ мережі білоруським користувачам.

Раніше мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків.

Більше новин про: Білорусь Мінськ протести в Білорусі

Члени правління НБУ в червні отримали великі відпускні
Кількість нових випадків COVID-19 в Київській області збільшилася в 1,6 раз
Новини
Вночі в Карпатах похолодає до +7: прогноз погоди в Україні на четвер 21:00
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів 20:22
Кабмін змінив правила карантину. Регіони з 160 хворими на 100 тис. осіб потраплять у "червону зону" 19:57
У Білорусі заявили про смерть затриманого на протестах в лікарні 19:55
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
більше новин
На протестах у Білорусі затримали 9 українців, а також побили українського фотокореспондента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok