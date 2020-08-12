Знімали затримання перехожого. У Мінську затримали двох українських волонтерів

У Мінську, де тривають протести незгодних з офіційними результатами президентських виборів, силовики жорстко затримали двох українських волонтерів - Костянтина Рєуцького та Євгенія Васильєва. Вони є волонтерами організації "Схід SOS", а в минулому Рєуцький був журналістом "Громадського".

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

"Нові затримання журналістів у Мінську. В районі Площі Перемоги затримані Костянтин Рєуцький (Громадське телебачення) і Євген Васильєв. Їх затримали співробітники ДАІ, зв'язок з ними пропав", - йдеться в повідомленні.

"Громадський" підтверджує факт затримання і уточнює, що прямо перед тим, як волонтерів схопили силовики, вони знімали, як арештовували чоловіка, який просто переходив дорогу.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

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