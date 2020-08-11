Люди аплодируют, машины сигналят: в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях

Несмотря на просьбу Светланы Тихановской прекратить митинги, в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA_live. В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий. "Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений. Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk nowVideo NEXTA pic.twitter.com\/9T2aCdkkc7 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 11, 2020 Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси. По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия. Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки. Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать. Как сообщали Українські Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.