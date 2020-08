Люди аплодируют, машины сигналят: в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях

В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.

Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now

