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  • Люди аплодируют, машины сигналят: в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях
11 августа 2020, вторник, 14:58 33
Мир 2020-08-11T15:00:05+03:00
Українські Новини
Люди аплодируют, машины сигналят: в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях

Люди аплодируют, машины сигналят: в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях

Елизавета Кесельман
Беларусь, митинги в Беларуси, Протесты в Беларуси

Несмотря на просьбу Светланы Тихановской прекратить митинги, в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA_live.

В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.

 Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси.

По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.

Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки.

Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. 

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