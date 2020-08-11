Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая с помощью беларусских властей вместе с ранее арестованной главой своего штаба Марией Мороз покинули страну, записала следующее видеообращение, в котором она, читая с листа, попросила жителей перестать выходить на протесты и прекратить сопротивление милиции. Видео опубликовал Telegram канал SM News.

Тихановская поблагодарила народ Беларуси за поддержку на выборах президента, но призвала прекратить забастовки, выходить на митинги, и перестать сопротивляться милиции.

"Вы сделали свой выбор. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", — сказала политик.

Как сообщали Українські Новини, Светалана Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему срочно уехала из Беларуси.

Кроме того, министры "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко прекратить насилие.

Тем временем, в Беларуси интернет не работает уже трое суток, но основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет закрывать доступ сети белорусским пользователям.