В Беларуси интернет не работает уже трое суток

Пока Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ к мессенджеру, в Беларуси третьи сутки пользователи не могут воспользоваться интернетом и жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам. Об этом сообщает Onliner.

Update: Multiple internet providers in #Belarus have lost routing as polling stations start to close from 8:00 p.m; geolocated network data confirm the new disruption has nation-scale impact further limiting visibility of events 📵 #Belarus2020

📰 https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/EANVovMoWH — NetBlocks.org (@netblocks) August 9, 2020

Пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. Официальные власти называют причиной кибератаки, правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси после закрытия избирательных участков и объявления национального экзитпола перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

Помимо популярных соцсетей и мессенджеров, одними из первых стали недоступны крупнейшие независимые белорусские медиа "Наша Нива" (Nn.by), "Тут Бай" (Tut.by) и AFN (Afn.by), причем при открытии последнего периодически появлялось сообщение "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации республики Беларусь, принятого в соответствии с законом о средствах массовой информации". Кроме этого, постоянные проблемы возникали с доступом к независимым онлайн-платформам для наблюдения за выборами "Зубр" (zubr.in) и "Голос" (belarus2020.org).