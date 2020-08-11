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11 августа 2020, вторник, 12:05 762
Европа 2020-08-11T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Беларуси интернет не работает уже трое суток

В Беларуси интернет не работает уже трое суток

Ольга Фандорина
Интернет, Беларусь, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси

Пока Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ к мессенджеру, в Беларуси третьи сутки пользователи не могут воспользоваться интернетом и жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам. Об этом сообщает Onliner.

Пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. Официальные власти называют причиной кибератаки, правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси после закрытия избирательных участков и объявления национального экзитпола перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

Помимо популярных соцсетей и мессенджеров, одними из первых стали недоступны крупнейшие независимые белорусские медиа "Наша Нива" (Nn.by), "Тут Бай" (Tut.by) и AFN (Afn.by), причем при открытии последнего периодически появлялось сообщение "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации республики Беларусь, принятого в соответствии с законом о средствах массовой информации". Кроме этого, постоянные проблемы возникали с доступом к независимым онлайн-платформам для наблюдения за выборами "Зубр" (zubr.in) и "Голос" (belarus2020.org).

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