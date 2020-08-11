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11 августа 2020, вторник, 14:35 36
Мир 2020-08-11T15:05:27+03:00
Українські Новини
В Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек

В Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек

Елизавета Кесельман
Беларусь, Протесты, выборы президента Беларуси, акции протестов в Минске
Протесты в Беларуси. Баррикада. Скриншот видео
Протесты в Беларуси. Баррикада. Скриншот видео

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что в течение второго дня масштабных акций протеста задержали более 2 тысяч человек по всей стране. Об этом сообщает TUT.by.

В милиции заявили, что самые массовые акции в ночь с 10 на 11 августа прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. В ведомстве заявляют о 21 пострадавшем сотруднике милиции и внутренних войск, пятеро из них госпитализированы.

В МВД утверждают, что протестующие запускали дымовые шашки и коктейли Молотова, а водители транспортных средств специально тормозили движение.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, АлександрЛукашенко набрал 80,23% голосов. 

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись, не сопротивляться милиция, чтобы остановить насилие.

Кроме того, в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов. 

Также в Беларуси интернет не работает уже трое суток. 

Тем временем, Минские журналисты заметили на акциях протеста российских силовиков. 

 

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