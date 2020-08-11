За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек, — TYT.BY

В Беларуси в течении двух дней протестов в больницы попали более 200 человек. В службу скорой медпомощи и в больницы обратились граждане с различными травмами, в том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Минздрав Беларуси.

Так, сообщается, что в последние 2 дня после уличных акций протеста в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

Один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.

Как сообщают врачи минских больниц, они никогда не сталкивались с такими ранениями.

В ночь с 9 на 10 августа в 4-ю больницу поступил пациент с пулевым ранением кишки. Также у него был поврежден мочеточник, врачи зафиксировали оскольчатые ранения ребер. По информации одного из медиков, из пациента изъяли две резиновые пули. Он 1982 года рождения.

Еще у одного пациента 4-й больницы была открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Он был госпитализирован в ночь с 10 на 11 августа, когда в Минске продолжались протесты. По словам медика, попросившего сохранить анонимность, ему была проведена срочная операция — врачи сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Для этого привлекали специалистов РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Пациент 1991 года рождения.

"На момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен", - отметил врач.

Медики также сообщают, что в БСМП 10 августа из района станции метро "Пушкинская" обычные люди, не скорая, доставили 32-летнего парня. У него была травма правой стопы в результате попадания светошумовой гранаты, ожог правой голени. Ему ампутировали дистальную часть стопы.

О пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и ЧМТ также сообщил и медик 2-й больницы Минска, раненый поступал к ним в ночь с 9 на 10 августа.

Как сообщали Україньскі Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.

Также протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.