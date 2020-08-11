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11 августа 2020, вторник, 09:57 578
Мир 2020-08-11T11:00:02+03:00
Українські Новини
Минские журналисты заметили на митингах российских силовиков

Минские журналисты заметили на митингах российских силовиков

Елизавета Кесельман
Беларусь, Протесты, российские силовики, митинги в Беларуси

Журналисты в Минске, в ходе масштабных акций протеста против диктатуры Лукашенко, заметили силовиков с "российскими опознавательными знаками" — шевронами с триколором. Видео в своем Twitter опубликовал из своего автомобиля один из очевидцев митинга.

На опубликованной видеозаписи из-за плохого качества сложно рассмотреть триколор. Журналисты издания "БЕЛСАТ" высказали сомнение в присутствии российского спецназа на улицах Минска и заявили, что форма силовиков и их шевроны — это новая экипировка Сил специальных операций, то есть военного спецназа.

Как сообщали Українські Новини, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. 

Тем временем, из-за угроз, кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула Беларусь и отправилась в Литву. 

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