В Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь

12 августа в крупных городах Беларуси проходят стихийные акции солидарности после того, как власти заявили о задержании организаторов митингов. Особенно много их в столице – Минске. Большинство участников цепей – женщины. Об этом сообщает TUT.BY

Цепи солидарности создали в Минске, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жодино и других населенных пунктах. В цепи объединяются сотни человек.

В Могилеве около выстроившихся в цепь женщин остановились два буса с ОМОНом, нескольких девушек забрали, остальных вытеснили на другую сторону улицы. В Витебске, у Ратуши задержали около 15 участниц мирной акции.

Акция протеста в Гродно. Фото: 015.by

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