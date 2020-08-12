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  • В Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь
12 августа 2020, среда, 17:29 903
Европа 2020-08-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь

В Беларуси начались акции солидарности: люди выстраиваются в живую цепь

Ольга Фандорина
Беларусь, Протесты, Акция протеста, Протесты в Беларуси

12 августа в крупных городах Беларуси проходят стихийные акции солидарности после того, как власти заявили о задержании организаторов митингов. Особенно много их в столице – Минске. Большинство участников цепей – женщины. Об этом сообщает TUT.BY

Цепи солидарности создали в Минске, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жодино и других населенных пунктах. В цепи объединяются сотни человек. 

В Могилеве около выстроившихся в цепь женщин остановились два буса с ОМОНом, нескольких девушек забрали, остальных вытеснили на другую сторону улицы.  В Витебске, у Ратуши задержали около 15 участниц мирной акции.

Акция протеста в Гродно. Фото: 015.byАкция протеста в Гродно. Фото: 015.by

Как сообщали Українські Новини, за два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек.

Кроме того, в Беларуси начались национальные забастовки на крупных предприятиях.

Также в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. 

Тихановская записала новое видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись. 

В Беларуси интернет не работает уже трое суток, но основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет закрывать доступ сети белорусским пользователям. 

Ранее минские журналисты заметили на митингах российских силовиков. 

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