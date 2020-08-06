Янукович гримируется до неузнаваемости, коронавирус поражает молодых, квартирную повинность отменяют

Кабмин ограничил выплаты членам набсовета Нефтегаза до $10 тыс. в месяц. Они теперь не могут получать больше 3 млн грн в год, что приблизительно равняется $10 тыс. в месяц.

Таким образом Шмыгаль частично выполнил одно из условий для получения 600 млн евро кредита от Евросоюза.



Януковичу не сладко живется в России. В целях безопасности он гримируется так, что его не узнать и с трех метров. Даже близким друзьям. Об этом рассказал Михаил Добкин. Хотя он сам не видел беглого президента Украины, но ему рассказали его друзья, что это происходит с применением самых современных технологий.



Коронавирус больше не болезнь старых – доля молодых увеличилась и продолжает расти, – говорят во Всемирной организации охраны здоровья. За полгода доля молодежи до 24 лет увеличилась в 5 раз. Так что пока не время снимать маски и бежать на дискотеку(



Через 3 дня, в воскресение 9 августа, в Беларуси состоятся выборы Президента. Сегодня Зеленский позвонил Лукашенко и потребовал экстрадировать в Украину задержанных у соседей боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе. Отдавать русских наемников "Батька" не спешит. Вместо этого в Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей.



Кабмин хочет отменить "квартирную повинность". Это обязательство владельцев квартир и домов размещать у себя солдат, офицеров и полиции, если населенный пункт отнесут к зоне военных действий. Сейчас это положение действует, но правительство просит Раду его отменить.



Укроборонпром провел кофе-реформу. Купил кофе машину за 25 тыс. грн и закупил дополнительно 30 тыс. порций кофе: американо, эспрессо, ирландский капучино, шоколад, латте, капучино, моккачино и даже чай. Услуга обошлась в 95 тыс. грн.



Директор Укрборонпрома недавно пожаловался Зеленскому, что "36 руководителей очень важных госкомпаний страдают из-за ограничения зарплаты в 47 тыс. грн". Просит платить больше страдальцам.



Лавин в Карпатах в этом году не было – малоснежье. Но синоптики предупреждают о возможных оползнях на Закарпатье. В результате ливней и непогоды возможны локальные селевые потоки.



Дожей в начале августа пока не предвидится – наслаждаемся солнцем!

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