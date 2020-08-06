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06 августа 2020, четверг, 07:00 1017 Новости дня
Общество 2020-08-06T07:00:01+03:00
Українські Новини
Янукович гримируется до неузнаваемости, коронавирус поражает молодых, квартирную повинность отменяют

Янукович гримируется до неузнаваемости, коронавирус поражает молодых, квартирную повинность отменяют

Денис Иванеско
Кабмин, Виктор Янукович, Евросоюз, Александр Лукашенко, Беларусь, Оползни, Укроборонпром, Коронавирус, Михаил Добкин, Прогноз погоды, Владимир Зеленский, ВООЗ, Главное за день, Пандемия коронавируса, Ограничение выплат, Набсовет Нефтегаза, Кредит от Евросоюса, Боевики ЧВК

Кабмин ограничил выплаты членам набсовета Нефтегаза до $10 тыс. в месяц. Они теперь не  могут получать больше 3 млн грн в год, что приблизительно равняется $10 тыс. в месяц.

Таким образом Шмыгаль частично выполнил одно из условий для получения 600 млн евро кредита от Евросоюза. 

Януковичу не сладко живется в России. В целях безопасности он гримируется так, что его не узнать и с трех метров. Даже близким друзьям. Об этом рассказал Михаил Добкин. Хотя он сам не видел беглого президента Украины, но ему рассказали его друзья, что это происходит с применением самых современных технологий. 

Коронавирус больше не болезнь старых – доля молодых увеличилась и продолжает расти, – говорят во Всемирной организации охраны здоровья. За полгода доля молодежи до 24 лет увеличилась в 5 раз. Так что пока не время снимать маски и бежать на дискотеку(
 
Через 3 дня, в воскресение 9 августа, в Беларуси состоятся выборы Президента. Сегодня Зеленский позвонил Лукашенко и потребовал экстрадировать в Украину задержанных у соседей боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе. Отдавать русских наемников "Батька" не спешит. Вместо этого в Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей.

Кабмин хочет отменить "квартирную повинность". Это обязательство владельцев квартир и домов размещать у себя солдат, офицеров и полиции, если населенный пункт отнесут к зоне военных действий. Сейчас это положение действует, но правительство просит Раду его отменить.
 
Укроборонпром провел кофе-реформу. Купил кофе машину за 25 тыс. грн и закупил дополнительно 30 тыс. порций кофе: американо, эспрессо, ирландский капучино, шоколад, латте, капучино, моккачино и даже чай. Услуга обошлась в 95 тыс. грн. 

Директор Укрборонпрома недавно пожаловался Зеленскому, что "36 руководителей очень важных госкомпаний страдают из-за ограничения зарплаты в 47 тыс. грн". Просит платить больше страдальцам.
   
Лавин в Карпатах в этом году не было – малоснежье. Но синоптики предупреждают о возможных оползнях на Закарпатье. В результате ливней и непогоды возможны локальные селевые потоки.

Дожей в начале августа пока не предвидится – наслаждаемся солнцем!

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Больше новостей о: Кабмин Виктор Янукович Евросоюз Александр Лукашенко Беларусь Оползни Укроборонпром Коронавирус Михаил Добкин Прогноз погоды Владимир Зеленский ВООЗ Главное за день Пандемия коронавируса Ограничение выплат Набсовет Нефтегаза Кредит от Евросоюса Боевики ЧВК

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