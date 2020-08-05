Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч

Кабинет Министров установил максимальный размер месячного вознаграждения независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в размере 246,8 тыс. гривен.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 5 августа, передают Українські Новини.

Согласно материалам к заседанию, максимальное месячное вознаграджение члена набсовета "Нефтегаза" равно 22 размерам среднемесячной зарплаты по видам экономической деятельности (11,22 тыс. гривен) согласно данным Государственной службы статистики.

Таким образом, максимальное годовое вознаграждение члена набсовета "Нефтегаза" составляет 2,962 млн гривен.

При этом размер вознаграждения будет пересматриваться ежегодно на общем собрании с учетом среднемесячной зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил отчет Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и признал работу наблюдательного совета и правления удовлетворительной.

Кроме того, Украина обязалась перед ЕС поддерживать рыночную оплату труда набсоветов и руководства 15 крупнейших госкомпаний.