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05 августа 2020, среда, 16:19 44 Дополнено
Президент 2020-08-05T16:20:10+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе

Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе

Кира Молчанова
Александр Лукашенко, Экстрадиция, ЧВК Вагнера, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

(Новость дополнена позицией Беларуси)

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко экстрадицию задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента по итогам телефонного разговора Зеленского и Лукашенко, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий в Донбассе", - сказано в нем.

Лидеры отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух стран в контексте передачи Украине подозреваемых в террористической деятельности на территории украинского государства.

Зеленский выразил убеждение, что им не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", - сказал он.

В свою очередь Администрация Президента Беларуси сообщила, что вопрос боевиков поднял Зеленский и ничего не упомянула об экстрадиции.

"Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос задержанных в Беларуси боевиков. Он проинформировал, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура проводит расследование по этим фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать в этом вопросе в рамках международных соглашений, подписанных с Россией и Украиной", - сказано в сообщении.

Главы государств также обсудили усиление пограничного контроля и активизацию сотрудничества между пограничными ведомствами.

Помимо этого вопроса, Президенты обсудили подготовку к третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью в Гродно.

"Отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало важные практические результаты и способствовало активизации сотрудничества", - сказано в сообщении Администрации Лукашенко.

Президенты также говорили о ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и обменялись опытом в преодолении последствий пандемии.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство иностранных дел Украины считало, что боевики ЧВК "Вагнера" могли быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси перед выборами Президента.

Для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

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