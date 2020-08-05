подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Коронавирусом в 5 раз чаще стали болеть молодые люди, – ВОЗ
05 августа 2020, среда, 15:26 74
Мир 2020-08-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
Коронавирусом в 5 раз чаще стали болеть молодые люди, – ВОЗ

Коронавирусом в 5 раз чаще стали болеть молодые люди, – ВОЗ

Елизавета Кесельман
ВОЗ, вакцина от коронавируса, Коронавирус в мире, Коронавирус у молодых людей
Коронавирусом в 5 раз чаще начали болеть молодые люди. Фото: Pixabay
Коронавирусом в 5 раз чаще начали болеть молодые люди. Фото: Pixabay

В то время, как некоторые страны начали испытания вакцины от коронавируса на людях, Всемирная организаця здравоохранения заявила, что в последнее время инфекцией в большей степени начали болеть молодые люди. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, молодые люди начали в пять раз чаще болеть COVID-19 в сравнении с первыми месяцами пандемии коронавируса. Это связано с тем, что они стали менее бдительными к ношению масок и социальному дистанцированию.

В частности, анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявил, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.

Менеджер из отделения биоизоляции госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст заявила, что молодые люди стали больше ходить на работу, на пляж, в паб или за продуктами. Также она добавила, что путешествие также увеличивает ваши шансы заразиться и распространить COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса. 

Кроме того, в ведомстве рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса. 

Больше новостей о: ВОЗ вакцина от коронавируса Коронавирус в мире Коронавирус у молодых людей

Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство
Новости
"Луцкий инцидент" был чрезмерно заполитизирован, – политолог 16:21
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе 16:19 Дополнено
Пенсионный фонд за день направил на выплату пенсий 4,8 млрд гривен 16:07 Инфографика
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Эстония объявила о начале второй волны коронавируса 15:50
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok