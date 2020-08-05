Коронавирусом в 5 раз чаще стали болеть молодые люди, – ВОЗ

Коронавирусом в 5 раз чаще начали болеть молодые люди. Фото: Pixabay

Коронавирусом в 5 раз чаще начали болеть молодые люди. Фото: Pixabay

В то время, как некоторые страны начали испытания вакцины от коронавируса на людях, Всемирная организаця здравоохранения заявила, что в последнее время инфекцией в большей степени начали болеть молодые люди. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, молодые люди начали в пять раз чаще болеть COVID-19 в сравнении с первыми месяцами пандемии коронавируса. Это связано с тем, что они стали менее бдительными к ношению масок и социальному дистанцированию.

В частности, анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявил, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.

Менеджер из отделения биоизоляции госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст заявила, что молодые люди стали больше ходить на работу, на пляж, в паб или за продуктами. Также она добавила, что путешествие также увеличивает ваши шансы заразиться и распространить COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, в ведомстве рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.