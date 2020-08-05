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05 августа 2020, среда, 12:55 1390
Экономика 2020-08-05T14:15:55+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" закупает кофемашину и услуги по приготовлению кофе за 120 тыс. гривен

"Укроборонпром" закупает кофемашину и услуги по приготовлению кофе за 120 тыс. гривен

Елена Литвин
Тендер, Кофе, Укроборонпром, Prozorro
Кофе. Фото: pixabay.com
Кофе. Фото: pixabay.com

Пока государственный концерн "Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes, теперь он договорился с частным предприятием "Кава тревел" (Харьков) о закупке кофемашины за 25 тыс. гривен, при этом физическое лицо-предприниматель Александр Стужук предложил самую низкую цену 95,55 тыс. гривен в другом тендере на предоставление услуги по приготовлению кофе.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, "Кава тревел" поставит итальянскую кофемашину OCS SAE Aulika, которая способна сварить до 130 кофе-молочных напитков в час, имеет капучинатор, фильтр для воды и кофемолку.

Срок поставки: 20 июля - 1 августа.

В другом тендере "Укроборонпрома" на закупку услуг по приготовлению кофе выиграл ФЛП Стужук с предложением 95,5 тыс. гривен.

Также в этом тендере участвовал ФЛП Ващилко с предложением 110,7 тыс. гривен.

Услугами будут пользоваться 250 сотрудников, ориентировочное количество порций на 4 месяца (сентябрь-декабрь) составляет 30 000 порций.

Услуги предоставляются путем использования 2 вендинговых кофейных автоматов (на 3-м и 5-м этажах), которые должны готовить американо, эспрессо, ирландский капучино, шоколад, латте, капучино, мокачино, чай.

Как сообщали Українськi Новини, замгендиректора "Укроборонпрома" Найем задекларировал 1,1 млн гривен дохода в 2019.

При этом Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

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