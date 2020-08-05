Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин

Бывший президент Украины Виктор Янукович находясь в России продолжает опасаться за свою жизнь. Об этом в эфире телеканала Newsone рассказал экс-нардеп и председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин.

По его словам, Янукович для того, чтобы оставаться неузнанным в публичных местах, применяет самые современные технологии в области грима.

"Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в 2-3 метра от него его (Януковича, - ред) не узнает", - отметил Михаил Добкин.

При этом он отметил, что лично "видоизмененного" экс-президента он не видел, но подобную информацию ему сообщил его знакомый из России, чьим словам Добкин полностью доверяет.

Как сообщали Українські Новини, 9 июля бывшему президенту Украины Виктору Януковичу исполнилось 70 лет.