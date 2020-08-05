Выборы президента в Беларуси: независимых наблюдателей начала задерживать милиция

Начиная со вчерашнего дня, в Беларуси проходит досрочное голосование за президента. Отмечается, что сегодня, 5 августа, в Минске и других городах Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на избирательных участках. Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Как передает ведомство, в Минской области с участков № 35, 20, 64 начали задерживать дя профилактической беседы наблюдателей, которые не обнаружили себя в списках наблюдателей, либо же им отказали в доступе в доступе в помещение участка.

В Витебске на избирательных участках полиция задержала четверых человек. Теперь на некоторых из них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве.

Также одного независимого наблюдателя задержали возле избирательного участка в Бобруйске, который находился снаружи, так как не был допущен в помещение.

"Председатель комиссии вызвала милицию, так как мужчина якобы мешал ее работе. Его отправили отбывать административный арест на 10 суток, к которому он был приговорен за участие в "Цепи солидарности" 19 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Кроме того,