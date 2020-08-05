подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Выборы президента в Беларуси: независимых наблюдателей начала задерживать милиция
05 августа 2020, среда, 16:59 290
Мир 2020-08-05T18:00:03+03:00
Українські Новини
Выборы президента в Беларуси: независимых наблюдателей начала задерживать милиция

Выборы президента в Беларуси: независимых наблюдателей начала задерживать милиция

Елизавета Кесельман
Беларусь, Выборы Президента, Наблюдатели, выборы президента Беларуси
Флаг Беларуси. Флаг. Фото: pixabay
Флаг Беларуси. Флаг. Фото: pixabay

Начиная со вчерашнего дня, в Беларуси проходит досрочное голосование за президента. Отмечается, что сегодня, 5 августа, в Минске и других городах Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на избирательных участках. Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Как передает ведомство, в Минской области с участков № 35, 20, 64 начали задерживать дя профилактической беседы наблюдателей, которые не обнаружили себя в списках наблюдателей, либо же им отказали в доступе в доступе в помещение участка.

В Витебске на избирательных участках полиция задержала четверых человек. Теперь на некоторых из них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве.

Также одного независимого наблюдателя задержали возле избирательного участка в Бобруйске, который находился снаружи, так как не был допущен в помещение.

"Председатель комиссии вызвала милицию, так как мужчина якобы мешал ее работе. Его отправили отбывать административный арест на 10 суток, к которому он был приговорен за участие в "Цепи солидарности" 19 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Кроме того, 

Больше новостей о: Беларусь Выборы Президента Наблюдатели выборы президента Беларуси

Лукашенко заявил, что Беларусь справилась "с бедой...
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президен...
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет ...
Боевики не пропускают в "ДНР" и "ЛНР" местных жите...
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство
Новости
Количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения 18:10
Суд взял под стражу "киевского террориста", захватившего БЦ "Леонардо" 18:06
Алексей Кошель. Фото: interfax.com.ua
Обсуждение нардепа Дубинского с Зеленским возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки политической коррупции, – КИУ 18:02 Видео
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в среду 17:44
Пять сотрудников Высшего антикоррупционного суда заболели коронавирусом 17:28
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok