Из-за сильных ливней и непогоды в Карпатах спасатели предупредили о угрозе оползней

5 августа, в результате сильных ливней в Закарпатской области существует угроза подтопления пониженных мест и оползней почвы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В западной и центральной частях Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках возможно быстрое повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. Также в результате непогоды возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

В горах возможно формирование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Как сообщали Українські Новини, в Карпатах, куда отдыхать едут даже летом, за сезон 2019-2020 не сошло ни одной лавины – это аномалия, по мнению синоптиков.

Ранее сообщалось, что вырубка лесов является главной причиной наводнений в начале лета на Западе Украины.

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