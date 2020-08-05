В Украине могут отменить "квартирную повинность" во время военного положения: что это такое

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить квартирную повинность граждан при введении военного положения.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в ст. 8 Закона "О правовом режиме военного положения" путем исключения пункта о возможности устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещению воинских частей, подразделений, учреждений.

Что такое квартирная повинность:

В законе военно-квартирная повинность определяется как право военной администрации потребовать у любого квартировладельца разместить на своей жилплощади солдат и офицеров. Но только в зоне действия военного положения.

Кроме того, закон предполагает и право военных временно изымать для своих нужд любое имущество, в том числе, и недвижимость.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после.

Кроме того, ранее Кабмин определил размер оплаты общественных работ в условиях военного положения.