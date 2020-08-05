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  • В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство
05 августа 2020, среда, 13:51 324
Мир 2020-08-05T13:55:13+03:00
Українські Новини
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство

В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство

Виолетта Чайковская
Ливан, Бейрут, взрыв в Ливане, взрыв в Бейруте, Трагедия в Ливане
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

Среди украинцев в Ливане есть те, кто был незначительно травмирован в результате взрыва в Бейруте и у кого пострадало имущество, но раненных и погибших нет.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или забои. Но очень серьезно пострадавших нет", - сказал он.

Подробностей о двух украинских судах, которые находились в порту Бейрута по информации СМИ, посол сообщить не смог.

"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока что это очень непросто, потому что много органов ливанской власти до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока что есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Относительно наших граждан и бортов такой информации нет. Если она появится - мы сразу об этом сообщим", - сказал он.

4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв.

По актуальной информации, в Ливане погибли более 100 человек, а еще более 4 тыс. были ранены.

Причины произошедшего устанавливаются.

По предварительной информации, в морпорту Бейрута взорвалось почти 3 тонны амиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Ливан открыл границы для украинских туристов.

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