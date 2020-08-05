Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей

Украина готова предоставить помощь Ливану для преодоления последствий взрыва, который произошел 4 августа в Бейруте.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"В случае нужды мы готовы предоставлять всю необходимую помощь. Мы уже обратились к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент в случае нужды...", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что в это время в Ливане проходит заседание правительства, где решается, какая помощь будет им нужна.

Шмыгаль также поручил Министерству иностранных дел держать этот вопрос под контролем.

Как сообщали Українські Новини, в результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, изначально погибли по меньшей мере 100 человек. Однако число жертв растет с каждым часом.

Также украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута.

Информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, пока нет.