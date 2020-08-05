Тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин

Аммиачную селитру (нитрат аммония), которая взорвалась при сварочных работах в Бейруте по версии правительства страны, конфисковали с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом сообщил телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана. Так и портал Maritime Traffic фиксирует последнее местонахождение Rhosus как раз в порту Бейрута, неподалеку от того места, где произошел взрыв.



Rhosus перевозило 2750 т селитры из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Владельцем этого судна был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и "фактически бросил судно".



После проверки судна экипажу запретили выводить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать. Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа. Экипаж состоял из восьми украинских и российских моряков.

Как сообщали Українські Новини, в результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, изначально погибли по меньшей мере 100 человек. Однако число жертв растет с каждым часом.

Также украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута.

Информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, пока нет.