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  • Тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин
05 августа 2020, среда, 12:29 15
Азия 2020-08-05T12:29:56+03:00
Українські Новини
Тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин

Тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин

Ольга Фандорина
Россия, Взрыв, Ливан, Бейрут, взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео

Аммиачную селитру (нитрат аммония), которая взорвалась при сварочных работах в Бейруте по версии правительства страны, конфисковали с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом сообщил телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана. Так и портал Maritime Traffic фиксирует последнее местонахождение Rhosus как раз в порту Бейрута, неподалеку от того места, где произошел взрыв.


Rhosus перевозило 2750 т селитры из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Владельцем этого судна был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и "фактически бросил судно". 

После проверки судна экипажу запретили выводить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать. Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа. Экипаж состоял из восьми украинских и российских моряков. 

Как сообщали Українські Новини, в результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, изначально погибли по меньшей мере 100 человек. Однако число жертв растет с каждым часом.

Также украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута. 

Информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, пока нет.

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