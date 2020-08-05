Кровь сдавали даже подростки: как прошла ночь после взрыва в Бейруте глазами очевидцев

Вчера мир потряс взрыв в столице Ливана Бейруте, причиной которому стали тысячи тонн селитры, привезенные россиянином. По рассказам очевидцев, ночь в Бейруте прошла очень тяжело, а жертвами сзрыва стали около 100 человек. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказала россиянка, проживающая в Бейруте, раненых более 4 тысяч человек.

Так, по ее словам, жители всю ночь помогали разбирать завалы, кровь для раненых сдавали даже подростки.

"Практически всю ночь все, кто мог, помогали с завалами. Ливанцы очень ответственные в этом смысле и чтобы не происходило в стране, когда происходит нечто подобное, все бросаются на помощь. Так, кровь сдавали даже подростки", - рассказала жительница Бейрута.

Она также добавила, что сегодня очень критическая ситуация в больницах, которые переполнены и не имеют ресурсов, чтобы оказывать помощь, поскольку в стране медицинские учреждения истощил экономический кризис.

"В Ливане в целом ситуация очень плохая еще с октября. Если вы знаете из-за доллара так же. Многие больницы просто истощили свои ресурсы и отказывались принимать больных. Только рожениц и срочных, еще диализ так же был в приоритете. Поэтому то, что произошло вчера, сильно ударило по тому, что уже было неустойчиво. Больницы переполнены, а предоставлять соответствующую помощь, к сожалению, просто нечем ", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, в результате взрыва в столице Ливана - Бейруте, изначально погибли по меньшей мере 100 человек. Но на данным момент количество жертв увеличивается с каждым часом.

Кроме того, недалеко от места взрыва находились украинские суда из Мариуполя.