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  • Кровь сдавали даже подростки: как прошла ночь после взрыва в Бейруте глазами очевидцев
05 августа 2020, среда, 13:48 504
Мир 2020-08-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Кровь сдавали даже подростки: как прошла ночь после взрыва в Бейруте глазами очевидцев

Кровь сдавали даже подростки: как прошла ночь после взрыва в Бейруте глазами очевидцев

Елизавета Кесельман
Ливан, Бейрут, взрыв в Бейруте
После взрыва в Берут жителей ожидала тяжелая ночь. Фото: twitter.com/timourazhari
После взрыва в Берут жителей ожидала тяжелая ночь. Фото: twitter.com/timourazhari

Вчера мир потряс взрыв в столице Ливана Бейруте, причиной которому стали тысячи тонн селитры, привезенные россиянином. По рассказам очевидцев, ночь в Бейруте прошла очень тяжело, а жертвами сзрыва стали около 100 человек. Об этом сообщает ТСН. 

Как рассказала россиянка, проживающая в Бейруте, раненых более 4 тысяч человек. 

Так, по ее словам, жители всю ночь помогали разбирать завалы, кровь для раненых сдавали даже подростки.

"Практически всю ночь все, кто мог, помогали с завалами. Ливанцы очень ответственные в этом смысле и чтобы не происходило в стране, когда происходит нечто подобное, все бросаются на помощь. Так, кровь сдавали даже подростки", - рассказала жительница Бейрута.

Она также добавила, что сегодня очень критическая ситуация в больницах, которые переполнены и не имеют ресурсов, чтобы оказывать помощь, поскольку в стране медицинские учреждения истощил экономический кризис.

"В Ливане в целом ситуация очень плохая еще с октября. Если вы знаете из-за доллара так же. Многие больницы просто истощили свои ресурсы и отказывались принимать больных. Только рожениц и срочных, еще диализ так же был в приоритете. Поэтому то, что произошло вчера, сильно ударило по тому, что уже было неустойчиво. Больницы переполнены, а предоставлять соответствующую помощь, к сожалению, просто нечем ", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, в результате взрыва в столице Ливана - Бейруте, изначально погибли по меньшей мере 100 человек. Но на данным момент количество жертв увеличивается с каждым часом.

Кроме того, недалеко от места взрыва находились украинские суда из Мариуполя. 

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