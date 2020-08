Ущерб от взрыва в Бейруте составляет более $3 млрд, – правительство

Губернатор Бейрута заявил, что без жилья остались минимум 300 тысяч человек. По последним данным министерства здравоохранения Ливана, погибли минимум 78 человек и почти 4 тысяч ранены.

Factfile on the Beirut explosions.



The huge blast at Beirut port that devastated entire neighbourhoods of the city has killed more than 100 people and injured over 4,000, the Lebanese Red Cross says@AFPgraphics pic.twitter.com/Orbs0SwCRl